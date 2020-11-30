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Bingöl’de araç dereye uçtu

Bingöl’de hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu, sürücü yaralandı.

BİNGÖL 30.11.2020, 19:43
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Bingöl’de araç dereye uçtu
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Bingöl’de hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu, sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Aşağı Çarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. Ö. idaresindeki 06 DC 4629 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu dereye uçtu. Taklalar atarak ters duran aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkararak, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde polis inceleme yaptı.
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