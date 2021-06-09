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Bingöl’de ’Afet Farkındalık ve Çadır Kurulumu Eğitimleri’ başladı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, jandarma ve geçici köy korucularına yönelik ‘Afet Farkındalık ve Çadır Kurulumu Eğitimleri’ başladı.

BİNGÖL 09.06.2021, 17:26
Bingöl’de ’Afet Farkındalık ve Çadır Kurulumu Eğitimleri’ başladı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, jandarma ve geçici köy korucularına yönelik ‘Afet Farkındalık ve Çadır Kurulumu Eğitimleri’ başladı.

İl AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ve İlçelerde bulunan jandarma ve geçici köy korucularına yönelik eğitmen personellerimizce "Afet Farkındalık Eğitimi ve Çadır Kurulumu Eğitimleri" başladı. Olası bir afette vatandaşların barınma amaçlı olarak kullanacağı çadır kurulumu eğitimlerimiz Jandarma ve Geçici Köy Korucuları için yaklaşık bir ay daha sürecektir. Verilecek eğitimler sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik görevlilerine de aynı eğitimlerimiz başlayacaktır” denildi.
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