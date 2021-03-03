Bingöl’de 93 köyde hibeli soba dağıtıldı

Bingöl’de merkeze bağlı köylerde yüzde 80 hibeli bin 832 adet soba dağıtımı yapıldı.

Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, köylerde kuzineli soba dağıtımı yapıldı.353’ü Şubat ayında olmak üzere toplamda dağıtılan soba sayısının bin 832 adet olduğu belirtildi.

İl Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada,” Müdürlüğümüzce Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2021 Yılı Şubat ayı içerisinde Kurucadağ Mikrohavzası Kuruca, Yolçatı, Gökçekanat, Dikme, Çevrimpınar, Emtağ, Bilaloğlu, Topalan, Kurudere, Alibir, Kartal, Çiçekdere, Sancaklı Köylerine yüzde 80 hibeli olarak 353 adet Kuzineli Soba dağıtımı yapılmıştır” dedi.

Şimdiye kadar 93 köyde çalışma yaptıklarını belirten Börü, “Dağıtılan kuzineli sobalar daha az yakacak madde ile daha çok verim vermekte olup vatandaşlarımızın oduna karşı ihtiyacını azaltıp ormanlara verilen tahribatı da düşürmektedir. Orman İşletme Müdürlüğümüzce bugüne kadar toplamda 93 köyde bin 832 adet soba dağıtımı yapılmıştır” diye konuştu.