Bingöl’de 917 hak sahibinin konut yer seçimi tamamlandı

Bingöl’de geçen yıl yaşanan Karlıova depreminde bin 68 konut hak sahibinden 917 hak sahibinin yeni konut yer seçim çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

14 Haziran 2020’de gerçekleşen ve merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Yaşanan depremin ardından bölgedeki çalışmalar ile ilgili Vali Kadir Ekinci bilgi verdi. Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçele ve köylerini etkileyen depremde 108 yerleşim yerinde toplam 31 bin 487 vatandaşın etkilendiğini belirten Vali Ekinci, bu süre içinde afetzedelere toplam 6 milyon 133 bin 672 TL nakdi yardım dağıtıldığını ifade etti. 3 ilçede toplam 2 bin 271 ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktaran Ekinci, bin 68 konut hak sahibinden 917 hak sahibinin de yeni konut yer seçim çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Depremde bir güvenlik korucusunun enkaz altında kalarak şehit olduğunu anımsatan Vali Kadir Ekinci, “Depremden etkilenen bölgede daha güvenli, daha yaşanabilir ve her yönüyle mamur alan inşa edebilmek için devletimizin himayelerinde başlatılan çalışmaların bir kısmını neticelendirdik bir kısmı ise tüm hızıyla devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere deprem bölgesinde 108 yerleşim yerinde toplam 31 bin 487 vatandaşımız depremden etkilenmişti. Bu süre içinde afetzedelerimiz için yapılan çalışmalarımıza bakıldığında ilimiz genelinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplam 6 milyon 133 bin 672 TL nakdi yardım dağıtılmış ve harcanmıştır. Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerimizde toplam 2 bin 271 ağır hasarlı yapı tespit edilmiş, toplamda bin 68 konut ve 632 ahır hak sahipliği gerçekleşmiştir. 3 ilçemizdeki bin 68 konut hak sahibinden 917 hak sahibinin yeni konut yer seçim çalışmaları tamamlanmış, kalan 151 hak sahibi için yer seçim çalışmaları devam etmektedir” dedi.

470 adet konteyner dağıtımına başlandığını belirten Vali Ekinci, “Yine 3 ilçemizdeki 632 ahır hak sahibi için 140 yer seçimi tamamlanmış olup kalan hak sahipliği çalışmaları yapım ihalesi sonrası tamamlanacaktır. Depremden hemen sonra başlanan çadır dağıtımı sonucunda 2 bin 904 çadır kurulumu yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş, acil barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Depremden hemen sonra başlanan konteyner kurulumlarında da ilk etapta 366 konteyner dağıtımı yapılmıştır. Yıkım işlerinin başlaması ile 470 adet yeni konteyner dağıtımına daha başlanmış, Haziran 2021 sonuna kadar konteyner dağıtımının tamamlanması hedeflenmektedir. Tespit edilen toplam ağır hasarlı yapılardan bugüne kadar 290 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiş olup yıkım çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimizce ihalesi yapılmak üzere 917 konut ve 632 ahır hak sahibi AFAD Başkanlığına bildirilmiş, AFAD Başkanlığı ilk etapta TOKİ’ye 70 konut ve 140 ahır ihalesi talebinde bulunmuş ve ihaleler tamamlanmıştır. 2. etap yapım işleri için AFAD Başkanlığınca TOKİ’den 470 konut yapım ihalesi talebinde bulunulmuş süreç valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Deprem bölgesinin yeniden bayındır kılınması için, kamu kurum ve kuruluşlarımız arasındaki koordinasyonla oluşturacağımız ortak sinerji sayesinde çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edecek, konut sorunu öncelikli olmak üzere acil çözüm bekleyen sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesinde var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.