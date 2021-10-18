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Bingöl’de 9 adet hayvan gölgeliğinin yapımı tamamlandı

Bingöl’de Gökçeli mikro havzasında 9 adet ortak kullanıma açık hayvan gölgeliği yapımı tamamlandı.

BİNGÖL 18.10.2021, 10:00
Bingöl’de 9 adet hayvan gölgeliğinin yapımı tamamlandı

Bingöl’de Gökçeli mikro havzasında 9 adet ortak kullanıma açık hayvan gölgeliği yapımı tamamlandı.

Bingöl Orman işletme İl Müdürlüğü, 2021 yılı içinde merkeze bağlı 4 köyde hayvan gölgeliği yapımının tamamlandığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, "Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, 2021 yılı içerisinde Gökçeli mikro havzasında 4 köyde 9 adet ortak kullanıma açık hayvan gölgeliği yapımı tamamlanmıştır. Hayvan gölgeliklerinin yanı sıra köylerde hayvan içme suyu sıvatları, tuzluklar ve kaşıma kazıkları da yapıldı. Amacımız daha önce gölgeliklerin olmadığı yerlerde hayvanların güneş ışınlarına maruz kalmalarının ve bundan dolayı hayvanlarda oluşabilecek hastalıkların önüne geçmektir. Yapılan gölgelikler hayvanları sadece yazın sıcağından değil aynı zamanda ilkbahar ve sonbahar yağmurlarından da korumaktadır. Ayrıca gölgeliklerin yapıldığı alanlarda hayvan içme suyu sıvatları kaşınma kazıkları ve tuzluklar ile hayvanların günlük ihtiyaçları da karşılanmaktadır” dedi.

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