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Bingöl’de 850 kilo yaprak tütünü ele geçirildi
Bingöl’de ‘Okşan’ isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araç içinde 850 kilo yaprak tütünü ele geçirildi.
BİNGÖL 09.05.2022, 15:31
Bingöl’de ‘Okşan’ isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir araç içinde 850 kilo yaprak tütünü ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında bir araç durdurulmuş olup Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada kaçak 850 kilogram yaprak tütünü ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.