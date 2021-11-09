Bingöl’de 70 dönüme 5 bin fidan dikilecek

Bingöl’de ’Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında 70 dönümlük alanda 5 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, “İklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirme yolunda her alanda ‘İklimden Daha Hızlı Değişeceğiz’ diyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin orman varlığını korumak amacıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde her bir vatandaşımız adına 3’er fidan, toplam 252 milyon fidan dikerek geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz. Bingöl İli Merkez İlçesi Kadran mevkinde 70 dönümlük alanda 5 bin adet fidan dikim töreni 11.11.2021 tarihinde Saat 14.00’de il protokol heyeti, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilecektir” dedi.