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Bingöl’de 40 kilo esrar ile 2 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

BİNGÖL'ÜN GENÇ İLÇESİ KIRSALINDA JANDARMA TİMLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 40 KİLOGRAM ESRAR İLE 2 BİN 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.

BİNGÖL 16.10.2020, 16:36
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Bingöl’de 40 kilo esrar ile 2 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 40 kilogram esrar ile 2 bin 150 kök hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada:" İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon icra edilmiştir. Operasyonda tarla içerisinde toplam 2 bin 150 kök kenevir bitkisi ile birlikte tarla kenarında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 40 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir"denildi.

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