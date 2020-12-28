Bingöl’de 38 adet hayvan gölgeliği yapıldı

Bingöl’de Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 38 adet ortak kullanıma açık hayvan gölgeliği yapıldı.

İl Orman İşletme Müdürlüğü, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 23 köyde hayvan gölgeliği yapım işinin tamamlandığını bildirdi.

İl Müdürü İbrahim Börü, yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüzce, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 23 köyde 38 adet ortak kullanıma açık hayvan gölgeliği yapımı tamamlanmıştır. Hayvan gölgeliklerinin yanı sıra köylerde sıvatlar, tuzluklar ve kaşıma kazıkları yapılmıştır. Daha önce gölgeliklerin olmadığı yerlerde hayvanların güneş ışınlarına maruz kalmalarından dolayı hayvanlarda çeşitli hastalıkların ortaya çıktığı ve yapılan gölgeliklerle bu hastalıkların minimum seviyeye indiği tespit edilmiştir. Yapılan gölgelikler hayvanları sadece yazın sıcağından değil aynı zamanda ilkbahar ve sonbahar yağmurlarından da korumaktadır. Ayrıca gölgeliklerin yapıldığı alanlarda hayvan içme suyu sıvatları, kaşınma kazıkları ve tuzluklar ile hayvanların günlük ihtiyaçları da karşılanmaktadır” dedi.