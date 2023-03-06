Bingöl’de 3,5 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Bingöl jandarma tarafından yol kontrol noktasında yapılan aramalarda toplamda 3,5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamalarda, uyuşturucu madde arama köpeği ‘Okka’nın tepki vermesi üzerine araçta ve araçta yolcu olarak bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada toplamda 365 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek gerekli adli işlemlere başlanılmıştır. Yine aynı gün Genç ilçesi kırsalında icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan araçta yapılan kontrolde; gizlenmiş vaziyette toplam 3 kilo 152 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.