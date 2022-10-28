Bingöl’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma ile başladı

Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıldönümü kutlamaları, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de başladı. Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne valilik ve belediye başkanlığı çelengi konulurken, kutlamaların yarın da devam edeceği öğrenildi. Çelenk sunma törenine Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, askeri personel ve kurum amirleri katıldı.