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Bingöl’de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), eğitimleri tamamlanan 274 gönüllüye kimlik kartlarını takdim etti.

BİNGÖL 27.06.2022, 10:43
Bingöl’de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), eğitimleri tamamlanan 274 gönüllüye kimlik kartlarını takdim etti.

Bingöl AFAD, 2021-2022 yılı içinde eğitim verdiği gönüllüler için kimlik kartı takdim töreni düzenledi. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende yüz yüze ve saha eğitimleri tamamlanan 274 gönüllüye kimlik kartları teslim edildi. Programda, AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verildi ve katılımcıların telefonlarına uygulama yüklendi.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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