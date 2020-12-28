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Bingöl’de 126 kaçak yapı yıkıldı, 130 bin TL ceza kesildi
Bingöl Belediyesi, 20 ayda ekipler tarafından 126 kaçak yapının yıkıldığını ve 130 bin TL ise işgaliye cezası kesildiğini bildirdi.
BİNGÖL 28.12.2020, 13:34
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Bingöl Belediyesi, 20 ayda ekipler tarafından 126 kaçak yapının yıkıldığını ve 130 bin TL ise işgaliye cezası kesildiğini bildirdi.
Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinesinde, 20 ayda kentteki birçok metruk ve kaçak yapı ekipler tarafından yıkıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, 20 ayda 134 metruk yapı, 126 kaçak yapı, 10 işgalinin yıkımının yapıldığı, toplamda da 130 bin TL işgaliye cezasının kesildiği aktarıldı.Kaçak yapılara geçit verilmeyeceği aktarılan açıklamada, “Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, usule uygun olmayan tüm yapılar tespit edildikçe yıkılacak” denildi.
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