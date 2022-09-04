Bingöl’de 109 aile ve 257 öğrenciye yardım

Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği (Bingöl Umut Kervanı) tarafından 109 aile ve 257 öğrenciye ayni, nakdi ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Bingöl Umut Kervanı tarafından 2022 yılı Ağustos ayında 109 aileye ve 257 öğrenciye 108 bin 890 TL değerinde ayni, nakdi ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Mehmet Tamaç, “2022 yılı Ağustos ayında 14 aileye 12 bin 900 TL değerinde nakdi, 47 aileye 13 bin 240 TL değerinde gıda, 48 aileye 10 bin 560 TL değerinde kırmızı et, 257 öğrenciye 72 bin 190 TL tutarında kırtasiye yardımında bulunduk. Toplamda 109 aileye ve 257 öğrenciye 108 bin 890 TL değerinde yardımlarımızı ulaştırdık. Hayırsever kardeşlerimiz sayesinde bu ailelerimizin sıkıntılarını gidermekteyiz. Özellikle bu ay kırtasiye yardımında çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Bizler de bu mutluluğu hep beraber yaşadık” diye konuştu.