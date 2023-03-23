Bingöl’de 101 yaşındaki Hazal nine ziyaret edildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçenin en yaşlılarından olan 101 yaşındaki Hazal nineyi ziyaret etti.

Karlıova ilçesi Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçeye bağlı Yoncalık köyüne gitti. Köyde ikamet eden 101 yaşındaki Hazal nineyi ziyaret eden Kaymakam Gilan, ailenin de taleplerini dinleyerek, Hazal ninenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra köyde bulunan çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Gilan, hediyeler verdikten sonra köyden ayrıldı.

Kaymakam Gilan’ın köy ve hane ziyaretlerine periyodik olarak devam edeceği de bildirildi.