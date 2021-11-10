Bingöl’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı

Bingöl’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83’üncü yılında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de resmi törenle anıldı. Valilik önündeki Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, 49’uncu Komando Tugay Komutan Vekili P. Komando Albay Nejdet Durak, Belediye Başkanı Vekili Sait Kolak, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Ekinci, 49’uncu Komando Tugay Komutan Vekili Durak ve Belediye Başkan Vekili Kolak anıta çelenk koydu.

Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.