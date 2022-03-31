Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TÜBİTAK bölge finallerinde dereceye giren öğrencileri ağırladı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve şube müdürleri, yarışmada dereceye giren öğrenciler ile koordinatör öğretmenleri katıldı. Vali Ekinci, Malatya’da yapılan yarışmaya 11 proje ile katılan ve dört alanda 1., bir alanda 2. ve bir alanda da 3. olan öğrencileri tebrik etti. Öğrencileri ve koordinatör öğretmenlerini tebrik eden Vali Ekinci, “Başarınız ile ilimize yaşattığını gurur için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden daha büyük platformlarda daha büyük projeler bekliyoruz. Bu tür çalışmalarınızda Valilik olarak daima yanınızda olacak ve desteklerimizi esirgemeyeceğiz” dedi.