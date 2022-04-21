Bingöl Valisi, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, iftarını üniversite öğrencileriyle birlikte yaptı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, üniversite öğrencileri ile birlikte iftarını üniversite yemekhanesinde açtı. Her gün 2 bin öğrenciye verilen ücretsiz iftar yemeğine değinen Vali Ekinci, Türkiye’de bir ilk ve çok önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Vali Ekinci, bu önemli organizasyon için üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’a, organizasyona katkılarından dolayı Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’a, İl Müftülüğüne ve Bingöllü iş adamlarına teşekkür etti. Ülke çapındaki bu örnekliğin devamı ve öğrencilerin iftar sofralarının bereketi için Bingöl Valiliği olarak desteklerinin devam edeceğini ifade eden Vali Ekinci, “Birliğimiz, dayanışmamız ve kardeşliğimiz daim olsun” dedi.