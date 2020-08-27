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Bingöl Üniversitesi’ni 4 bin 325 öğrenci tercih etti

AÇIKLANAN YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ ARDINDAN BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ’Nİ 4 BİN 325 ÖĞRENCİNİN TERCİH ETTİĞİ AÇIKLANDI.

BİNGÖL 27.08.2020, 15:21
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Bingöl Üniversitesi’ni 4 bin 325 öğrenci tercih etti

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Bingöl Üniversitesi’ni (BÜ) 4 bin 325 öğrencinin tercih ettiği bildirildi.

Açıklanan 2020 YKS yerleştirme yerleştirme sonuçlarına göre, BÜ’ye tahsis edilen 4 bin 720 kontenjanın 4 bin 325’i doldu. Bu sonuçlarla, üniversitenin tercih oranı yüzde 91,63 olarak gerçekleşti. BÜ’de Diş Hekimliği , Sağlık Bilimleri , İlahiyat , Veteriner ve Ziraat fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri MYO, Solhan Sağlık Hizmetleri MYO yüzde 100 doluluk oranı sağladı.

BÜ’den yapılan açıklamada, “Yerleştirme sonuçlarına göre Diş Hekimliği Fakültesine 41, Sağlık Bilimleri Fakültesine 222, İlahiyat Fakültesine 205, Veteriner Fakültesine 62, Ziraat Fakültesine ayrılan 93 kontenjanın tamamı dolarken; Fen Edebiyat Fakültesi 862 kontenjanın 810’u, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 62 kontenjanın 55’i, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 114 kontenjanın 20’si ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 228 kontenjanın tamamı doldu. Ön lisans programlarının da yoğun ilgi gördüğü Üniversitemizde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için açılan bin 138, Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için açılan 176 kontenjanın tamamı dolarken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu 193 kontenjanın 179’u, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 713 kontenjanın 574’ü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 363 kontenjanın 280’i, Genç Meslek Yüksekokulu 248 kontenjanın 242’si dolarken, Lisans ve ön lisans için ayrılan kontenjanın genel doluluk oranı ise yüzde 91,63 olarak gerçekleşti” denildi.

Kayıtların 29 Ağustos’ta başlayacağı aktarılan açıklamada: “15 bini aşan öğrenci sayısı ve güçlü akademik kadrosu ile hızla büyüyen Bingöl Üniversitesinin, ÖSYM’nin belirlediği tercih rehberindeki 4 bin 720 kontenjandan 4 bin 325’i doldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden online olarak yapabilirler. Herhangi bir nedenden dolayı internet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar, 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yapmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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