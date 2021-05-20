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Bingöl trafik kazası:3 yaralı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
BİNGÖL 20.05.2021, 15:21
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 61 FM 212 plakalı araç ile 06 GC 8853 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.