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Bingöl trafik kazası:3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BİNGÖL 20.05.2021, 15:21
Bingöl trafik kazası:3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 61 FM 212 plakalı araç ile 06 GC 8853 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
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