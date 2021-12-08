Bingöl Solhan Spor’da Aykut Lale dönemi

Mehmet Şahin ile yollarını ayıran Bingöl Solhan Spor, Aykut Lale ile anlaştığını duyurdu.

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor Kulübü, deneyimli antrenör Aykut Lale ile anlaştı. Aykut Lale, bugün öğle saatlerinde Bingöl’e gelerek Solhan Spor ile olan sözleşmesini imzaladı. Kulüp Başkanı Ziya Sözen’in de hazır bulunduğu imza töreninden sonra Lale, saat 15.00’da sporcular ile tanışarak ilk antrenmanına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2010 Yılında oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük kariyerine adım atarak 1. Lig ve Efeler Liginde mücadele eden çok sayıda takım çalıştıran, yakın zamanda; Tokat Belediye Plevnespor ve Adana BYZ Algomed takımlarında Efeler Ligi’ne çıkma başarısı gösteren, sporculuk ve antrenörlük kariyeri başarılarla dolu başarılı Antrenör Aykut Lale Solhanspor’umuzda. Yeni Başantrenör’ümüz Aykut Lale’ye hoş geldin diyor, iyi bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.