Bingöl SAR ekipleri, 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Depremin vurduğu Malatya’da görevlendirilen Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekipleri, şuana kadar enkazdan 7 kişiyi sağ bir şekilde çıkardı.

Asrın felaketi olan ve 10 ili vuran depremin ardından Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekipleri, Malatya’da görevlendirildi. Yaklaşık 20 kişiliyle bölgeye giden ekip, depremin ilk anından beri can başla çalışmaya devam ediyor.

SAR ekibi, şuana kadar depremin yıktığı enkazdan 7 kişiyi sağ çıkarmayı başardı. Ekip lideri Ömer Alan, birçok arama ve kurtarma ekibiyle çalışmalara devam ettiklerini ve umudun hala sürdüğünü aktardı.