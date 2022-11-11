Bingöl Sağlık Müdürü Gündoğdu, hemodiyaliz ünitesinde incelemelerde bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Genç İlçe Devlet Hastanesinde ihtiyaç nedeniyle hemodiyaliz ünitesi yeniden faaliyete alındı. Hemodiyaliz ünitesinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, ’’Modern, konforlu ve vatandaşlarımıza en sağlıklı hizmeti verecek olan yeni hemodiyaliz ünitesinin ilçeye hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Devlet hastanesi yönetiminden bilgiler de alan Gündoğdu, daha sonra hastaları ziyaret ederek hem taleplerini dinledi hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.