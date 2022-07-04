Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, LGS il birincisiyle bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) il birincisi olan Gazi Ortaokulu öğrencisi Samet Arda Ayik’ı evinde ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, LGS’de 491,4 puanla Bingöl birincisi olan Gazi Ortaokulu öğrencisi Samet Arda Ayik’ı evinde ziyaret etti. Başarılı öğrenciyi kutlayan Yücel, altın hediye etti.

Öğrenciyi tebrik eden Yücel, “LGS elde ettiği başarı ile il birincisi olan Samet Arda Ayik evladımızı ve ailesini tebrik ediyorum. Öğrencimizin bu başarısındaki en büyük pay sahibi öğretmen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencimize bundan sonraki öğrenim hayatında üstün başarılar diliyorum. LGS’de derece yapan sınava katılan tüm öğrencilerimizi ve bu gurur verici başarıda büyük emekleri olan kıymetli ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.