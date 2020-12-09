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Bingöl Karlıova’da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü

Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

BİNGÖL 09.12.2020, 06:43
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Bingöl Karlıova’da kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü
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Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinden sonra kar yağışı başladı.Kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yağışının ardından olası buzlanmaya karşı da belediye ve Karayolları 84. Şube Şefliği ekiplerince çevre yolunda da çalışma başlatıldı.
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