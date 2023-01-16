Bingöl İl Sağlık Müdürü Tosun, görevine başladı

Bingöl İl Sağlık Müdürü olarak atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veysel Tosun, görevine başladı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabip Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Bingöl İl Sağlık Müdürü olarak atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veysel Tosun, görevine başladı. Tosun, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışma ve katkılarından dolayı Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu’ya teşekkür ederek atamanın hayırlı olmasını diledi.