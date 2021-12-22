Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu’dan hatırlatma dozu uyarısı

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, korona virüs aşı takviminde, son aşıdan sonra üzerinden 3 ay ve daha uzun süre geçen vatandaşlar için başlamış olan hatırlatma dozunun yapılması gerektiğini bildirdi.

Dünyada 60’tan fazla ülkede görülen, delta varyantının ardından baskın varyant olması beklenen korona virüsün Omicron varyantında bulaştırıcılığın çok fazla olduğuna ama öldürücülük oranı ile ilgili net verilerin henüz bulunmadığına işaret eden Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, tüm ülkelerle birlikte Türkiye’de de tedbir alınması gerekliliğinin oluştuğunu vurguladı. Uzm. Dr. Gündoğdu, "Korona virüse karşı elimizdeki en etkili silah aşılama. Daha önce son dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu uygulanıyordu. Fakat 6 aylık sürede antikoru daha hızlı düşebilenlerin olacağı ve özellikle bulaşıcılık oranı çok yüksek Omicron varyantının hızla yayılması dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuda yeni bir karar alınması gerekliliğini oluşturdu. Yeni açıklanan korona virüs aşılama takvimine göre hatırlatma dozu olacak tüm vatandaşlarımıza son dozun üzerinden üç ay geçtikten sonra hatırlatma dozu aşısını olmalarını öneriyoruz. Bu 3. veya 4. doz aşı için geçerli. Tüm vatandaşlarımızı varsa eksik dozlarını tamamlamak, süresi gelmiş ise hatırlatma dozları yaptırmak üzere aile sağlığı merkezlerimize ve hastanelerimize bekliyoruz" dedi.