Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Yücel rehber öğretmenler ile bir araya geldi

Bingöl İl Müdürü Halil Yücel, rehber öğretmenlerle toplantı yaparak, okullarda rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Halil Yücel, Şube Müdürü Fatih Erdim, okul müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görevli rehber öğretmenler katıldı. Rehber öğretmenlerden okullarındaki rehberliğe ihtiyacı olan öğrenciler ve velileri hakkında bilgiler alan Yücel, öğretmenlerle sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu. Düzenlenen toplantıda rehber öğretmenler sorunlu öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için yapılabilecek çalışmaları İl Müdürü Halil Yücel’e iletti.

Rehber öğretmenlerine çözüm noktasında ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Yücel, her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, gece gündüz herhangi bir sorunda kendisiyle rahatlıkla irtibat kurabileceklerini söyledi.