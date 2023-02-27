Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Yücel: ’’Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz’’

Bingöl’de öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, ’’Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz” dedi.

İl Müdürü Halil Yücel, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2’nci döneminin başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam ediyor. TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunu ziyaret eden Yücel, okul idaresinden 2022-2023 eğitim-öğretim yılı planlamaları hakkında bilgi aldı. Öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yücel, “Gücümüz yettiğince okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yücel, okullarda yürütülen çalışmalarından dolayı okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.