Bingöl Havalimanı, 11 ayda 131 bin yolcuya hizmet verdi

Bingöl Havalimanı, kasım ayında 13 bin 14 yolcuya hizmet verdi. 11 aylık dönemdeki yolcu trafiğinin ise 131 bin 51 olduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı’nın 2022 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Bingöl Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 13 bin 14 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 96’ya ulaştı.

11 aylık dönemde ise Bingöl Havalimanı’nda yolcu trafiğinin 131 bin 51, uçak trafiğinin bin 7, yük trafiğinin ise bin 158 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.