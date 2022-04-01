Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü öğrencilerle buluştu

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi uzman doktor Ramazan Gengörü, ’Kariyer Günleri’ programı etkinliklerinde öğrencilerle buluştu.

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Mevlana Ortaokulu tarafından düzenlenen ’Kariyer Günleri’ programına, Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi uzman doktor Ramazan Gengörü katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Gengörü, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Kendi alanıyla ilgili de bilgi veren Uzm. Dr. Gengörü, "İlk defa ortaokul düzeyinde kariyer günlerine katıldım. Bunun faydalı olduğunu görünce bizleri davet edenlerin programlarına katılmaya çalışacağım inşallah. Daha önce üniversiteye hazırlanan öğrencilere seminer veriyorduk. Öğrencilerin bu yaşta gözlerindeki heyecan ve istek beni çok memnun etti. Kendim de Genç YBO mezunuyum. Bu bölgeye hizmet etmek için memleketime geldim. Öğrencilerimize bu yaşta bu farkındalığın oluşmasını sağlayan ve öğrencilerle bizleri buluşturma imkanını sağlayan okul idaresine, öğrenciler üzerinde büyük bir emeği olan bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Doktorluk mesleğinde soğukkanlı olunması gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Gengörü, "Meslek icabı soğukkanlı olmamız gerekiyor. Hastalarımızı kalp masajları ile ve başarılı operasyonlarla geri döndürdüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Hatta taburcu olduktan 15-20 gün sonra çarşıda pazarda görünce daha çok mutlu oluyoruz. Kendim de çok duygusalım ama meslek icabı bunu gizlemek zorundayız" diye konuştu.

Program, soru-cevapların ardından sona erdi.