Son Dakika
Bingöl'de korkutan deprem!
Gelen bir son dakika haberine göre; Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bölgeden olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı
BİNGÖL 28.07.2021, 15:55
AFAD'dan geçilen son dakika bilgilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
'OLUMSUZ İHBAR YOK'
Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı. AFAD, Kiğı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.