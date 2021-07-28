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Bingöl'de korkutan deprem!

Gelen bir son dakika haberine göre; Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bölgeden olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını açıkladı

BİNGÖL 28.07.2021, 15:55
Bingöl'de korkutan deprem!
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AFAD'dan geçilen son dakika bilgilerine göre; Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

'OLUMSUZ İHBAR YOK'

Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı. AFAD, Kiğı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Son dakika Bingölde korkutan deprem

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