Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, görevine başladı

Bingöl’e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararnamesiyle Bingöl’e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu göreve başladı.

Adaletin devletin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Başsavcısı Ümit Uslu,"Bilindiği üzere, adalet devletlerin en kutsal mefhumu ve vazgeçilmez bir unsurudur. Adaletin olmadığı bir toplumda kaos, anarşi, düzensizlik ve haksızlık hükümran olur. Velev ki, adalet müessesesi sağlam ve ayakta kaldıkça, başka herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. Zira adalet devletin kalbidir, o durursa devletin diğer organları da işlevini yitirir. Böylesine önemli ve hassas bir görev icra eden biz uygulayıcılar, mevzuat ve vicdan dengesini en sağlıklı şekilde kurarak, hakkı hak sahibine teslim noktasında gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Bu noktada, ’Bir saat adalet ile hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır’ düsturu ile Bingöl gibi doğumuzun güzide ve nezih bir ilinde, adalet neferi olarak görevlendirilmiş olmanın verdiği gururla birlikte, ağır sorumluluğumuzun da farkındayız” dedi.

Bingöl’e hizmet etmekten dolayı mutlu olacağını aktaran Uslu, “Bu vesile ile üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. İnsanının saygılı ve temiz kalpli, şehrin ise doğayla iç içe, sakin, huzurlu olarak bilindiği Bingöl’ümüze hizmet vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.