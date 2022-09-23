Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden balık ölümleri ile ilgili açıklama

Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Göynük Çayı’nda balık ölümleri yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bingöl merkeze bağlı Çeltiksuyu köyü Göynük Çayı’nda balık ölümleri yaşandığı iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu bölgedeki suda standart değerler açısından herhangi bir aykırılık olmadığı belirtilen açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ‘Bingöl’de Balık Ölümleri’ başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla müdürlüğümüzce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haber ve paylaşımlar üzerine müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilgili personelince 21-23 Eylül 2022 tarihlerinde Çeltiksuyu köyü Göynük Çayı’nda inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda Çeltiksuyu köyü kanalizasyon sisteminin doğal arıtma ile arıtılıp bölgeye deşarj edildiği; doğal arıtma sistemine gelen hatta tıkanıklık olduğu ve arıtmaya girmeden Göynük Çayı’na aktığı görülmüş olup, söz konusu tıkanıklığın giderilmesi için İl Özel İdaresince gerekli çalışma başlatılmıştır. Ayrıca Sütaş AŞ.’ye ait arıtma sularının merkezi laboratuvar sistemince atanan yetkili laboratuvarlar tarafından 15 günlük periyotlarla analizlerinin yapıldığı, yapılan analiz sonuçlarının müdürlüğümüze düzenli olarak sunulduğu, alınan analiz sonuçlarında standart değerler açısından herhangi bir aykırılık olmadığı tespit edilmiştir. Göynük Çayı deşarj noktalarındaki denetim ve incelemelerimiz aralıksız devam etmektedir” denildi.