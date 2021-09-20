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Bingöl Belediyesi’nden üstyapı çalışmaları

Bingöl Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde tamamlanan altyapı sonrasında asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına başladı.

BİNGÖL 20.09.2021, 15:41
Bingöl Belediyesi’nden üstyapı çalışmaları

Bingöl Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde tamamlanan altyapı sonrasında asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına başladı.

2021 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde davam eden Bingöl Belediyesi altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üst yapı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Bingöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına başladı.

Çalışmalarla ilgili Belediyeden yapılan açıklamada, “Altyapı çalışmalarını tamamladığımız Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladık” denildi.

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