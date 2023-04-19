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Bingöl Belediyesi’nden bayram temizliği
BİNGÖL BELEDİYESİ PERSONELLERİ, RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE MAHALLE VE MEZARLIKLARDA TEMİZLİK YAPTI.
BİNGÖL 19.04.2023, 13:24
Bingöl Belediyesi personelleri, Ramazan Bayramı öncesinde mahalle ve mezarlıklarda temizlik yaptı.
Bingöl Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarına devam ediyor. Bu çerçevede, bayram öncesi çalışmalar yapan belediye personeli, mahalle ve mezarlıklarda temizlik gerçekleştirdi. Belediye, çalışmaların aralıksız devam edeceğini de bildirdi.