Bingöl Belediyesi’nden bayram temizliği

Bingöl Belediyesi personelleri, Ramazan Bayramı öncesinde mahalle ve mezarlıklarda temizlik yaptı.

Bingöl Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarına devam ediyor. Bu çerçevede, bayram öncesi çalışmalar yapan belediye personeli, mahalle ve mezarlıklarda temizlik gerçekleştirdi. Belediye, çalışmaların aralıksız devam edeceğini de bildirdi.