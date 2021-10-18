banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor

Bingöl Belediyesi yeni hizmet binası büyük oranda tamamlandı

Bingöl Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni hizmet binası büyük oranda tamamlandı.

BİNGÖL 18.10.2021, 16:31
Bingöl Belediyesi yeni hizmet binası büyük oranda tamamlandı

Bingöl Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni hizmet binası büyük oranda tamamlandı.

Bingöl Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar devam ederken, binanın büyük oranda tamamlandığı bildirildi. Yeni hizmet binasının inşaatını TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Arıkan, "Yapımı büyük oranda tamamlanan yeni belediye hizmet binamızda incelemelerde bulunduk" dedi.

Belediye binasının kısa bir zaman sonra hizmete gireceği kaydedildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2