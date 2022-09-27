Bingöl Belediyesi üst yapı çalışmalarını hız verdi

Bingöl Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alt yapı ve çevre düzenlemesi işlerine devam eden belediye ekipleri, ana cadde ile sokaklarda da üst yapı çalışmalarına hız verdi. Merkez Yenişehir Mahallesi, Kültür Mahallesi, Karşıyaka ve Simani Mahallesi’nde çalışma yapan ekipler, yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmalara hız veren belediye, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yolunu BSK asfalt ile kaplandı. Genç caddesi üzerinde askeriye duvarının yıkılması ile birlikte trafiği rahatlatmak için yol 13 metre genişletildi. Genişletilen yolda kaldırım ve asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.