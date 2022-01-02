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İstanbul Fatih’te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Bingöl Belediyesi tuzlama çalışması yaptı
Bingöl merkezdeki kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
BİNGÖL 02.01.2022, 22:19
Bingöl merkezdeki kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 5 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Ana yol ve caddelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.
Belediye, ekiplerin çalışmaları devam ettirdiğini bildirdi.