Bingöl Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Bingöl Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki ara cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl’de yaklaşık 20 gün boyunca aralıklı bir şekilde yağan ve bir metreye yaklaşan kar, belediye ekiplerince temizlenmeye devam ediyor. Ana caddelerdeki kar çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, mahallelerin ara cadde ve sokaklarında kar küreme işlemlerini sürdürüyor. Gece gündüz demeden yoğun bir mesai yapan belediye ekipleri, kepçelerle topladıkları karları kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Erdal Arıkan, vatandaşların cadde ve sokaklarda zorluk yaşamamaları adına ekiplerin yoğun bir mesai içinde olduğunu bildirdi.