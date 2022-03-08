Son Dakika
Ünlü tatil merkezi Çeşme’de yağmur ve dolu hayatı felç etti... Alt yapı yetersiz kalınca Çeşme göle döndü
Bingöl Belediyesi kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı
Bingöl Belediyesi personelleri, Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.
BİNGÖL 08.03.2022, 10:49
Bingöl Belediyesi personelleri, Devlet Hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanlarının günlerini kutladı.
Bingöl Belediyesi personelleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Devlet Hastanesini ziyaret etti. Personeller burada görevli kadın sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederken, tedavi gören hastaları ve refakatçileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.