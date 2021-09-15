Bingöl Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Bingöl Belediyesi 2021 yılı alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 10 milyon lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Çalışmaların sezon boyunca devam edeceği de vurgulandı.

Bingöl Belediyesi 2021 yılı yatırım programları kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alt ve üstyapıda hız kesmeyen belediye, özellikle ani sel baskınları ve toprak kaymalarına karşın tedbiri arttırdı. Belediye, 4 bin 250 metre yağmur suyu, 3 bin 350 metre kanalizasyon, bin 100 metre içme suyu ve 220 ızgara hattında yenileme çalışması yaparken, toplamda 4 milyon 350 bin lira yatırım yapıldığını açıkladı. Yine bu yatırımlar kapsamında 70 bin metrekare kilitli parke taşı, araç yaya köprüsü ve istinat duvarları çalışması yapan belediye 6 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi. Çalışmaların sezon boyunca aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.