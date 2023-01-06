Belediyeden öğrencilere çorba jesti

Bingöl Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sınav haftasında çorba ikramı yapıldı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, üniversite öğrencilerine final sınavı haftasında bir jest yaparak çorba ikramında bulundu. Üniversitenin nizamiye ve meslek yüksekokulu girişine çadır kurduran Arıkan, "Çorbaya kal büte kalma" pankartı asarak öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Öğrenciler üniversite kapısından girer girmez bir bardak sıcak çorbalarını alarak sınıflarına yönelirken, yapılan ikramın devamını talep etti. Öğrenciler, "Üniversite öğrencilerine çorba desteği sunan Erdal Arıkan başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir projenin uygulanmasını sürekli talep ediyoruz. Çok güzel bir destek oluyor öğrenciler için. Eminiz ki bir dönem boyunca sürdürecektir” dedi.