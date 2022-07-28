Başarılı güvenlik korucuları ödüllendirildi

Bingöl’de başarılı görülen güvenlik korucuları ödüllendirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucularının etkinlikleri ile motivasyonlarının arttırılması ve sorunlarının giderilmesi maksadıyla İl Jandarma Komutanlığında yapılan toplantıda başarılı olan güvenlik korucuları ödüllendirildi. Başarılı olan güvenlik korucularının ödülleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin tarafından verildi.