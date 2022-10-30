Bakan Muş: “Yönetime talip olunan basit bir apartman kooperatifi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Yönetime talip olunan basit bir apartman kooperatifi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye talip olacaksınız. O zaman orada o iradenin ortaya çıkması lazım. Kimde var o Recep Tayyip Erdoğan’da var” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. İlk önce Solhan ilçesine gelen ve esnafları ziyaret eden Bakan Muş, daha sonra kent merkezine gelerek Ticaret Sanayi Odası’nda iş adamları ile görüştü. Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Bakan Muş, Valilik binasına giderek şeref defterini imzaladı. Vali Kadir Ekinci’den çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Muş, daha sonra belediye yeni hizmet binasını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Bakan Muş, milletten 5 yıl daha yetki istediklerinin altını çizdi. Bakan Muş, “Şimdiye kadar bizim arkamızda dimdik bu millet durdu ve biz onlardan 5 yılda bir yetki istiyoruz. AK Parti döneminde enflasyon, alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutuldu. Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye’nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara, buna rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke. Türkiye, 250 milyar dolar ihracat hedefini bu yıl gerçekleştirmiş olacak. Dış ticaretinde 550 milyar dolara hatta daha yukarısına yaklaşmış bir ülke. Nereden bakarsınız bu ülkenin 100 milyar dolara yakın hizmet ihracatı var. Biz hep mal ihracatından bahsediyoruz ama bir de 100 milyar dolar hizmet ihracatı var bu ülkenin. Yani mal ve hizmet ihracatı aslında 350 milyar dolarlara yaklaşmış bir ülke. Bunlar önemli rakamlar. Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatına bir de dış ticaretin tamamını aldığınız zaman 650 milyarın üzerine çıkan devasa bir ekonomisi var. Son dönemde yaşanan bütün badirelere rağmen Türk ekonomisi büyümesini sürdürüyor. Burada sorsam size, Türkiye’de gıda da erişim problemi olacak. Kimsede o endişe var mı? Çünkü Türkiye bu tedariki sağlamada 20 sene boyunca yaptığı yatırımlarda bunu garanti altına aldı. Türkiye’nin ürettikleri, Türkiye’nin tüketecek seviyede. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke hatta ihracat yapabilen bir ülke” dedi.

“Biz hepimiz bir araya geldik, görünen 6 kişi görünmeyenlerle beraber 8 kişiyiz, 9 kişiyiz neyse”

Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin iradeye sahip olması gerektiğini, o iradenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olduğunu aktaran Bakan Muş, “Biz bir tane belediye başkanı seçtik Bingöl için. Bingöl Belediye Başkanı bir tane, iki tane seçmedik veya 3 tane seçmiyoruz, bir kişi seçiyoruz. 3-4 tane olsa kavga ederler. O adam Bingöl’ü yönetemez. Bir tane belediye başkanı var. Değerli arkadaşlar, biz hepimiz bir araya geldik, görünen 6 kişi görünmeyenlerle beraber 8 kişiyiz, 9 kişiyiz neyse, hep beraber idare edeceğiz, hep beraber yöneteceğiz ortak karar alacağız, Cumhurbaşkanı seçilince o bize gelecek soracak biz ona göre söyleyeceğiz gidecek o da yönetecek. Böyle bir yönetim şekli olabilir mi değerli arkadaşlar. Bu yürür mü? Bir belirsizliğe götürür Türkiye’yi. Çünkü irade koyması gerekiyor liderin. İrade koyamazsa, Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz 86 milyon nüfusu olan 1 trilyon dolarlık ekonomisi 700 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile devasa bir ülke. Avrupa ile Asya arasında, bir ucu Kuzey Afrika’ya, bir ucu Ortadoğu’ya, bir ucu Kafkaslara bir ucu Balkanlara, Doğu Avrupa’ya dayanan bir ülke. Yönetime talip olunan değerli arkadaşlar, basit bir tane apartman kooperatifi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye talip olacaksınız. O zaman orada o iradenin ortaya çıkması lazım. Kimde var o Recep Tayyip Erdoğan’da var” diye konuştu.

Bakan Muş’un Bingöl ziyaretine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan eşlik etti.