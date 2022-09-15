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Av denetimlerinde ses cihazı ele geçirildi
Bingöl’de gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında ördek, bıldırcın ve keklik avlarında kullanılan ses cihazı ele geçirildi.
BİNGÖL 15.09.2022, 12:08
Bingöl’de gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında ördek, bıldırcın ve keklik avlarında kullanılan ses cihazı ele geçirildi.
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı olan av bölgelerinde gece ve gündüz denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, ekipler tarafından gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında Ormanardı Devlet Avlağı’nda, ördek, bıldırcın ve keklik avlamada kullanılan ses cihazı ele geçirildi.
Ekipler, denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini bildirdi.
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