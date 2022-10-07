Anne ve anne adaylarına doğru emzirme eğitimi

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli, 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde annelere doğru emzirme yöntemlerini hem hastanede hem de ev ziyaretlerinde gösterdi.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından hastane girişine konulan stantta, 1-7 Ekim Emzirme Haftası çerçevesinde hastaneye gelen anne ve adaylarına doğru emzirme yöntemleri ile emzirmenin önemi hakkında eğitim verildi. Yakın zamanda anne olan laktasyon hemşiresi Sevda Kaygalar Atabey ve emzirme danışmanı Aslı Esen ise ev ziyaretlerinde bulunularak anne ile adaylara, emzirme destek eğitimleri verdi.