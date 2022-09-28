Anaokulu öğrencileri itfaiye ekipleriyle bir araya geldi

Bingöl’ün Genç ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İtfaiyeciler Haftası programı çerçevesinde Genç ilçesindeki bir anaokul öğrencileri, belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Ekipler, öğrencilere itfaiye aracı ve ekipmanlarını tanıtıp, sohbet etti. Ziyaret sonrasında ekipler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup hediyeler verdi.