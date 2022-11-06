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Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi: Solhanspor: 1 - Gümüşsu Gümüşhane Spor: 3
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 6. hafta müsabakasında sahasında Gümüşsu Gümüşhane Spor takımına 3-1 mağlup oldu.
BİNGÖL 06.11.2022, 18:08
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Solhan Spor, 6. hafta müsabakasında sahasında Gümüşsu Gümüşhane Spor takımına 3-1 mağlup oldu.
Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: Mahmut Karaca, Halil İbrahim Ürkmez
Solhan Spor: Engin Baytekin, Ertuğrul Güven, Murat Özgür Deniz, Muhammed Hasan Örücü (L), Samet Gümüs, Emincan Kocabaş, Kemal Can Sunay, Yiğit Kaan Özkan, Metin Baran Taşkıran, Emre Can Teke, Alper Özdemir, Samet Karahan (L)
Gümüşsu Gümüşhane Spor: Mustafa Sızlag, Ayhan Yıldıray, Recep Vayic, Ogulcan Seis, Fatih Durkan, Okan Savaş, Mert Işıkbaş, Enes Lorci, Berke Dalay, Burak Köse, Fatih Gündoğdu (L), Turgay Doğan
Setler: 20-25, 25-21, 17-25, 23-25
Süre: 27, 28, 25, 28 (108 dakika)