Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Akranlarına 3D yazıcıdan yaptıkları oyuncakları hediye ettiler
Bingöl’de robotik kodlama ve 3D eğitimi gören ortaokul öğrencileri, üç boyutlu yazıcı ile ürettikleri oyuncakları köy okullarındaki akranlarına hediye etti.
BİNGÖL 27.03.2022, 14:22
Bingöl’de robotik kodlama ve 3D eğitimi gören ortaokul öğrencileri, üç boyutlu yazıcı ile ürettikleri oyuncakları köy okullarındaki akranlarına hediye etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen ’Geleceğe Uzanan Eller’ projesiyle Genç Mevlana Ortaokulu öğrencileri robotik kodlama ve 3D yazıcı eğitimleri aldı. Gönüllülük faaliyetleri kapsamında üç boyutlu yazıcıdan oyuncak baskısı alan öğrenciler, köy okullarındaki öğrenci arkadaşlarını ziyaret ederek, ürettikleri oyuncakları hediye etti.